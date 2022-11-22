Новогоднюю световую иллюминацию начали устанавливать в Самаре

Также развешиваются гирлянды на ветвях деревьев вдоль улично-дорожной сети. Фото: администрация Самары

В Самаре начался монтаж световой иллюминации к Новому году. Так, на площади Славы уже монтируют световой каскадный фонтан.

Разные гирлянды, консоли, фигуры, объемные композиции начинают потихоньку появляться на городских улицах. В этом году было принято решение не закупать новую партию иллюминации, а украшать город с помощью уже имеющихся.

Специалисты начали украшать с Октябрьского района, но в скором времени охватят все внутригородские районы. Сейчас уже устанавливается иллюминация на площадке возле Самарского филиала Третьяковской галереи и Сада баланса.

Развешиваются гирлянды на ветвях деревьев вдоль улично-дорожной сети. В администрации Самары сообщили, что пока иллюминацию включать рано, но в дальнейшем она будет работать синхронно с уличным освещением.

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