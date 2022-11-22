В Самаре вводят особый режим в период новогодних и рождественских праздников

В период новогодних праздников вводят особый режим Фото: Архив "КП"

В Самаре в период новогодних праздников планируют ввести особый режим. Он связан с противопожарной безопасностью.

Согласно постановлению, опубликованному на сайте городской администрации, комиссия городского округа приняла решение обеспечить соблюдение требований и правил противопожарного режима и пожарной безопасности. В областной столице установят особый режим с 23 декабря 2022 года по 22 января 2023 года. Помимо этого, утвердили перечень дополнительных требований безопасности на объектах образования, социального и культурно-массового назначения, а также в кафе, барах и ресторанах.

Отдел надзорной деятельности организует проверки мест проведения праздников. В период действия режима проведут мероприятия, помогающие выявить и пресечь реализацию пиротехнических изделий. Постановление уже вступило в силу.

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