В Самарской области собрали почти 30 тонн макулатуры в рамках эко-марафона

Акция проходила с 12 сентября по 15 октября этого года. Фото: «Газпром трансгаз Самара»

В Самарской области завершился всероссийский эко-марафон «Переработка «Сдай макулатуру – спаси дерево». В ходе него в регионе было собрано почти 30 тонн макулатуры.

Напомним, акция проходила с 12 сентября по 15 октября этого года. Участие в ней принимали учебные заведения, общественные организации, предприятия и другие учреждения региона. Если организация собирает в одной точке макулатуру весом более тысячи килограмм, то она получает денежную премию в размере от 1 рубля за 1 кг.

Самарская область собрала 29 600 килограмм макулатуры. Из них 6 800 привнес «Газпром трансгаз Самара». Эта масса равна 60 спасенным от вырубки деревьям.

Сотрудники в течение недели собирали ненужные бумаги, картон, коробки и свозили макулатуру на склад. Она с трудом вместилась в грузовой автомобиль.

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