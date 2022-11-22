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НовостиОбщество22 ноября 2022 8:25

Новую клинику для лечения животных хотят построить на ул. Печерской в Самаре

Объект планируют разместить на участке площадью более 4 тысяч кв. м
Анастасия ФИЛАТОВА
Размещение ветклиники на Печерской вынесли на общественные обсуждения

Размещение ветклиники на Печерской вынесли на общественные обсуждения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре могут построить новую клинику для лечения животных. Ее хотят разместить на улице Печерской в Советском районе. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте администрации города.

К чиновникам обратились за разрешением на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 4028 квадратных метров. Данную территорию, чья кадастровая стоимость составляет 16,3 млн рублей, планируют использовать по амбулаторное ветеринарное обслуживание.

Проект вынесли на общественные обсуждения. Они будут проходить с 22 ноября по 13 декабря 2022 года. Экспозиция проекта будет представлена в холле департамента градостроительства Самары (ул. Галактионовская, 132) с 29 ноября по 6 декабря 2022 года.

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