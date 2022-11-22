Одна погибла, другая в больнице: пьяный водитель на Chevrolet Niva сбил двух пенсионерок под Самарой

Автомобилист скрылся с места ДТП, его нашли спустя час Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в понедельник, 21 ноября 2022 года, в селе Малая Малышевка в Кинельском районе произошло серьезное ДТП. Примерно в 18 часов на улице Чапаевской сбили двух женщин-пешеходов. К сожалению, одна из них не выжила.

– Женщины шли по правому краю дороги, когда их сбил автомобиль. Водитель скрылся. 73-летняя пенсионерка скончалась. Еще одну пострадавшую – 70-летнюю женщину – госпитализировали, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Никто из очевидцев происшествия не запомнил ни марку, ни цвет скрывшейся машины. Однако виновника ДТП удалось задержать в короткие сроки. Его нашли спустя час. Полицейские заметили на выезде из села припаркованный автомобиль Chevrolet Niva. У него были повреждены бампер и фара. На водительском сидении находился мужчина, который явно был пьян.

Автомобилиста – 60-летнего жителя региона – задержали, а его машину отправили на спецстоянку. Он отказался проходить медосвидетельствование. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Скоро подозреваемому изберут меру пресечения.

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