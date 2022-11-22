В Самаре специалисты провели мониторинг минимальных цен на продовольственные товары

Жители смогут купить продукты по более выгодной цене Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские специалисты провели мониторинг минимальных цен в продовольственных магазинах. Жителям рассказали, где найти продукты по самой низкой стоимости.

По информации городской администрации, выгоднее всего купить баранину (кроме бескостного мяса) за 430 рублей/килограмм на Безымянском рынке в Промышленном районе. Картофель за 18,99 рублей/килограмм в «Магните» Куйбышевском районе. Сливочное масло за 472,16 рублей/килограмм в «Ашане» Советского района. Молоко за 39,44 рублей/литр в «Перекрестке» Красноглинского района.

Вся подробная информация указана на официальной странице мэрии. Подобные проверки помогают составить представление о потребительской корзине.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал