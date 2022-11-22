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НовостиОбщество22 ноября 2022 9:48

В Самаре специалисты провели мониторинг минимальных цен на продовольственные товары

В областной столице рассказали, как сэкономить на продуктах
Алена ПРОВКИНА
Жители смогут купить продукты по более выгодной цене

Жители смогут купить продукты по более выгодной цене

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские специалисты провели мониторинг минимальных цен в продовольственных магазинах. Жителям рассказали, где найти продукты по самой низкой стоимости.

По информации городской администрации, выгоднее всего купить баранину (кроме бескостного мяса) за 430 рублей/килограмм на Безымянском рынке в Промышленном районе. Картофель за 18,99 рублей/килограмм в «Магните» Куйбышевском районе. Сливочное масло за 472,16 рублей/килограмм в «Ашане» Советского района. Молоко за 39,44 рублей/литр в «Перекрестке» Красноглинского района.

Вся подробная информация указана на официальной странице мэрии. Подобные проверки помогают составить представление о потребительской корзине.

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