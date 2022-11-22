В Самарской области мужчина, сбежавший с места аварии, понесет уголовное наказание

Правоохранители задержали нарушителя
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В городе Нефтегорске Самарской области местный житель стал участником ДТП. Мужчина сбежал с места происшествия до приезда правоохранителей.
По информации прокуратуры Самарской области, водитель попал в аварию и повредил чужой автомобиль. Мужчина скрылся с места происшествия, но правоохранители смогли найти нарушителя. Его привлекли к административной ответственности. По версии следствия, гражданин предложил сотруднику ДПС 15 тысяч рублей, чтобы избежать составление протокола.
Сотрудник полиции отказался от взятки. Правонарушителя задержали, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Автолюбителя лишили водительских прав.
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