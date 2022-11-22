В Самарской области выявили 161 новый случай коронавируса 22 ноября 2022 года

Было госпитализировано в медицинские учреждения 52 человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным регионального штаба на 22 ноября 2022 года, за сутки в Самарской области подтвердили 161 случай коронавирусной инфекции.

На данный момент показатель числа выздоровевших превышает количество заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 279 жителям региона. Было госпитализировано в медицинские учреждения 52 человека, скончался один пациент.

Специалисты провели 3744 лабораторных исследований на КВИ. Еще 131 человек обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а 30 – выявили при профилактическом обследовании лиц без клинических проявлений.

Из общего количества новых случаев COVID-19 выявили 40 в г. Самаре, 53 – в г. Тольятти, 12 – в г. Сызрань, 8 – в Нефтегорском районе, 6 – в г. Похвистнево, 5 – в Шенталинском районе, по 4 – в Похвистневском, Большеглушицком, Исаклинском, Шигонском, Борском районах и г. Отрадный.

По 2 заболевших оказалось в Ставропольском, Клявлинском районах и г. Октябрьск, по 1 – в Кинель-Черкасском, Приволжском, Алексеевском, Кошкинском, Сергиевском, Богатовском и Сызранском районах.

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