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НовостиОбщество22 ноября 2022 11:31

В Самарской области ожидается ледяной дождь 23 ноября 2022 года

В регионе объявили желтый уровень опасности
Алена ПРОВКИНА
Жителей предупредили о гололедице

Жителей предупредили о гололедице

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области специалисты предупредили местных жителей о погодной аномалии. В регионе ожидается ледяной дождь.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», в губернии объявили желтый уровень опасности. Ночью и днем в среду, 23 ноября 2022 года, регион накроют сильные осадки, местами на дорогах образуется гололедица. Сотрудники МЧС предупреждают о необходимости соблюдения правил безопасного передвижения.

Горожанам следует быть внимательнее на дорогах. Автолюбителям рекомендуют выбираться оптимальную скорость для таких условий.

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