В Самарской области ожидается ледяной дождь 23 ноября 2022 года

Жителей предупредили о гололедице Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области специалисты предупредили местных жителей о погодной аномалии. В регионе ожидается ледяной дождь.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», в губернии объявили желтый уровень опасности. Ночью и днем в среду, 23 ноября 2022 года, регион накроют сильные осадки, местами на дорогах образуется гололедица. Сотрудники МЧС предупреждают о необходимости соблюдения правил безопасного передвижения.

Горожанам следует быть внимательнее на дорогах. Автолюбителям рекомендуют выбираться оптимальную скорость для таких условий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал