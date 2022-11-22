В Самарской области ожидается ледяной дождь 23 ноября 2022 года

Жителей предупредили о гололедице
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Самарской области специалисты предупредили местных жителей о погодной аномалии. В регионе ожидается ледяной дождь.
По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», в губернии объявили желтый уровень опасности. Ночью и днем в среду, 23 ноября 2022 года, регион накроют сильные осадки, местами на дорогах образуется гололедица. Сотрудники МЧС предупреждают о необходимости соблюдения правил безопасного передвижения.
Горожанам следует быть внимательнее на дорогах. Автолюбителям рекомендуют выбираться оптимальную скорость для таких условий.
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