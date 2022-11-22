В новогодние праздники туристический поезд из Самары отправится в Саранск и Москву

В составе поезда двухэтажные вагоны категории СВ и купе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дни новогодних каникул, со 2 по 4 января, туристический поезд поедет в путешествие из Самары в Саранск и Москву. В программе: экскурсии и дегустация национальных блюд.

В Саранске путешественники познакомятся с мордовским Дедом Морозом Якшамо Атя, посмотрят новогодний спектакль «Щелкунчик» и посетят музей изобразительных искусств.

В Москве участники круиза смогут закупиться на рождественской ярмарке на Красной площади и посмотреть достопримечательности. Жители Самарской области могут присоединиться к поездке 2 января 2023 года и приехать обратно 4 января.

В составе поезда двухэтажные вагоны категории СВ и купе с системами кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетами, розетками. Подробную информацию можно узнать по бесплатному телефону 8-800-201-74-22 и на официальном сайте в разделе «Путешествуй с РЖД».

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