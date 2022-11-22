Первую государственную соцгостиницу для женщин с детьми хотят открыть в Самаре

Для соцгостиницы готовят двухэтажное здание на 36 койко-мест / Фото: samgd.ru

В Самаре планируют открыть первую в городе государственную социальную гостиницу для женщин с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Ее разместят в Куйбышевском районе. Об этом сообщает пресс-служба губернской думы.

Гостиница станет структурным подразделением комплексного центра социального обслуживания населения «Ровесник». Для нее готовят двухэтажное здание. Сейчас там проводят ремонт. Рабочие заканчивают менять инженерные сети и внутреннюю отделку помещений. В 2023 году должны утеплить фасад и создать условия для маломобильных граждан.

Заведение будет рассчитано на 36 койко-мест. В нем предусмотрели все необходимое для беременных и женщин с детьми. Попавшим в трудную жизненную ситуацию предоставят кров и питание, а также помогут установить связь с родными и близкими. Кроме того, специалисты центра подберут варианты для дальнейшего жизнеустройства женщин и окажут им поддержку.

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