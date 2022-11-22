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НовостиОбщество22 ноября 2022 14:42

В Самарскую область придут ледяные дожди, снегопады и гололед

Погода преподнесет самарцам очередной сюрприз
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Изменения ожидаются в среду, 23 ноября.

Изменения ожидаются в среду, 23 ноября.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода продолжает удивлять жителей Самарской области. В середине ноября в регион пришли снегопады и дожди, а в ближайшие дни к ним добавятся новые осадки. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

– Ночью и днем 23 ноября 2022 года в Самарской области ожидается гололед, местами сильный снег, в том числе мокрый, а также ледяные дожди. На дорогах образуется гололедица, – уточняют специалисты.

Согласно прогнозу, температура воздуха днем в среду, 23 ноября, составит +2…-3 градуса. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

В регионе продолжает действовать желтый уровень погодной опасности.

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