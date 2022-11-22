В Самаре в 2023 году приведут в порядок 43 километра автомобильных дорог

В числе участков, которые подвергнут ремонту – три популярные улицы. Фото: администрация Самары

Стали известны планы по ремонту улично-дорожной сети Самары на 2023 год. Информацию озвучили в городской администрации.

– В следующем году в рамках дорожного нацпроекта будет обновлено 43 километра городских дорог. Работы будут выполнены силами двух подрядчиков, – уточнили в мэрии.

В списке дорог – три популярные самарские улицы. По данным властей, перечень был составлен с учетом мнений горожан, а также согласно предписанию органов ГИБДД.

Так, ремонтные работы запланированы на улице Революционной (в границах улицы Гагарина и Московского шоссе), улице Уральской (от развязки улицы Утевской и Кряжского шоссе, до улицы Барнаульской) и улицы Алма-Атинской (от улицы Республиканской до улицы Стара-Загора).

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