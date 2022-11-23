В Самаре средний желаемый минимальный размер оплаты труда составил более 35 тысяч рублей

В рейтинге российских городов по желаемому МРОТ Самара оказалась на 19 месте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу сервиса SuperJob, который проводился с 2 октября по 21 ноября, средний желаемый минимальный размер оплаты труда в Самаре составил 36,8 тысяч рублей.

По данным аналитиков, в апреле этого года желаемый МРОТ в Самаре был больше на на 100 рублей и равнялся 36,9 тысячам рублей. А вот в прошлые года суммы были меньше. Так, в январе 2022 года самарцы считали, что достаточно 33,7 тысяч рублей, а в ноябре 2020 – 32 тысяч рублей.

В рейтинге российских городов по желаемому МРОТ Самара оказалась на 19 месте. По величине ожиданий первые строчки заняли Москва (43,5 тыс. рублей), Владивосток (40,9 тыс. рублей) и Хабаровск (40,8 тыс. рублей). Самые скромные запросы к размеру минимальной зарплаты зафиксированы в Пензе (33,7 тыс. рублей) и Оренбурге (33,9 тыс. рублей).

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