В Самаре на площади Славы устанавливают световой каскадный фонтан

Конструкции будут подключаться для постоянного свечения поочередно по мере готовности. Фото: администрация Самары

Самару начали украшать зимними иллюминационными декорациями. Сейчас специалисты «Самарагорсвет» монтируют световые «фонтаны», самый масштабный из которых будет на склоне у площади Славы.

— Сначала устанавливаются металлоконструкции каскадного «фонтана», имитирующих волны. Потом на них поместят 66 светодиодных лент с динамическим эффектом, а рядом установят отдельные фигуры, — рассказали в администрации Самары.

Завершить установку масштабной декорации планируется в начале декабря. Композиция будет переливаться синими и белыми цветами, словно мерцающая вода. Работы по украшению города к Новому году ведутся и в других частях города. На деревья крепят светящиеся гирлянды, размещают консоли. В город «подсветят» еще 11 «фонтанов».

Конструкции будут подключаться для постоянного свечения поочередно по мере готовности. В дальнейшем иллюминация будет светиться синхронно с уличным освещением, согласно его графику. Около 12 бригад МП «Самарагорсвет» занимаются, в том числе, и новогодней иллюминацией.

В общей сложности во всех внутригородских районах планируется разместить более 3400 фигур, композиций и других элементов новогоднего светодиодного декора. В этом году было принято решение не покупать новые украшения.

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