В Самаре профильный департамент обязали отремонтировать тротуар на улице Свободы

Департамент должен отремонтировать участок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники ведомства обязали профильный департамент заняться благоустройством территории. Сотрудники должны отремонтировать тротуар на улице Свободы.

По информации прокуратуры Самарской области, правоохранители и госавтоинспекторы проверили состояние тротуара. Специалисты выявили множественные дефекты дорожного полотна: трещины, выбоины и частичное разрушение асфальтного покрытия. В адрес руководителя департамента городского хозяйства и экологии вынесли представление.

Требования не удовлетворили, и сотрудники ведомства направили иск в Ленинский районный суд. Теперь департамент обязали провести ремонтные работы. Исполнение решения суда взяли под контроль.

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