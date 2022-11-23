Струковский сад взяли под охрану в Самаре в ноябре 2022 года

Струковский сад является старейшим парком Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре взяли под охрану старейший парк в городе — Струковский сад. Он расположен вдоль Волги, в границах улиц Максима Горького, Красноармейской, Вилоновской и Куйбышева.

— Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца ОКН регионального значения «Струковский сад, где Владимир Ильич Ленин встречался с передовой, революционной настроенной молодежью Самары в 1889-1893 годах», — говорится в приказе УГООКН Самарской области.

Того, кто сейчас отвечает за Струковский сад, обязали следить за его состоянием и проводить необходимые работы по его содержанию. Также ему запрещается кардинально видоизменять облик ОКН.

Отметим, что под охрану взяли еще два старинных объекта: жилой дом на участке А.И. Климовой, расположенный на улице Льва Толстого, 142 в Самаре, и здания медпункта и школы, которые входили в комплекс земской больницы, на улице Нагорной, 1а в Тольятти.

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