В Самарской области мужчина решил незаконно оформить кредит на своего отца

Житель использовал документы своего отца, чтобы оформить кредит Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местный житель решил взять кредит на своего отца. Представители банка обратились за помощью в полицию.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники банка рассказали, что один из клиентов указал не свои паспортные данные. Подозреваемый не возвращает денежные средства. Он нанес ущерб банку на сумму 9 тысяч рублей. Правоохранители смогли определить личность заемщика.

Тот признался, что не брал кредит и никому не передавал свои данные, а документы хранил дома. Полицейские задержали подозреваемого, им оказался сын заемщика. Мужчина признал свою вину и рассказал, что получил деньги через мобильное приложение.

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