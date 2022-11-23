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НовостиПроисшествия23 ноября 2022 8:36

В Самарской области мужчина решил незаконно оформить кредит на своего отца

Правоохранители задержали подозреваемого
Алена ПРОВКИНА
Житель использовал документы своего отца, чтобы оформить кредит

Житель использовал документы своего отца, чтобы оформить кредит

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местный житель решил взять кредит на своего отца. Представители банка обратились за помощью в полицию.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники банка рассказали, что один из клиентов указал не свои паспортные данные. Подозреваемый не возвращает денежные средства. Он нанес ущерб банку на сумму 9 тысяч рублей. Правоохранители смогли определить личность заемщика.

Тот признался, что не брал кредит и никому не передавал свои данные, а документы хранил дома. Полицейские задержали подозреваемого, им оказался сын заемщика. Мужчина признал свою вину и рассказал, что получил деньги через мобильное приложение.

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