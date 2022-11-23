В Самарской области вернули домой мобилизованного отца-одиночку

Двоим мобилизованным жителям региона предоставили отсрочку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще двоих жителей Самарской области вернули из воинских частей после мобилизации. Один из них — отец-одиночка, второй — сотрудник банка. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в 63 регионе Ольга Гальцова.

Ранее к омбудсмену обратилась жительница Тольятти. Они сообщила, что мобилизовали ее сына, который в одиночку воспитывает несовершеннолетнего ребенка. Информацию отправили в военный комиссариат Автозаводского района. В итоге решение о призыве мужчины на военную службу по частичной мобилизации было отменено. Тольяттинец вернулся домой.

Отсрочку дали и жителю Советского района Самары. Как выяснилось, он работает в одной из организаций, которая обеспечивает стабильность национальной платежной системы, то есть в банке.

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