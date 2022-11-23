Дмитрий Азаров встретился с командующим 2-й гвардейской армией в ДНР и передал дополнительную спецтехнику

Андрей Колотовкин отметил, что губернатор, правительство и жители Самарской области оказывает системную поддержку военнослужащим. Фото: Андрей Савельев

В Донецкой Народной Республике губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с командующим 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армией Андреем Колотовкиным.

Чуть ранее два подразделения мобилизованных жителей Самарской области отправились в тыловые районы проведения спецоперации. Дмитрий Азаров заверил бойцов, что регион будет продолжать оказывать поддержку им и их семьям.

— Всесторонняя помощь оказывается нашим воинским соединениям. На нужды армии откликаемся не первый раз. Мы сделаем все, чтобы ускорить час победы, — сказал глава региона.

По согласованию с командованием определили, какая дополнительная специальная техника необходима. Силами региона и неравнодушных жителей она приобрелась, и в ходе встречи Дмитрий Азаров передал очередную партию командующему вместе с гуманитарным грузом.

Андрей Колотовкин отметил, что губернатор, правительство и жители Самарской области оказывает системную поддержку военнослужащим с самого начала проведения спецоперации. Дмитрию Азарову была вручена медаль «За вклад в нашу победу», разработанная 2-й гвардейской армией. Глава регион стал первым, кто ее получил.

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