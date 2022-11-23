В Самаре вежливый инспектор помог женщине-водителю проехать по опасному участку

Инспекторы помогают горожанам на дорогах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница поблагодарила сотрудников дорожной полиции в социальных сетях. Инспектор помог женщине проехать по опасному участку.

Сегодня утром синоптики предупредили горожан о непогоде, в городе прошел ледяной дождь, машины и улицы покрыла наледь. Местная жительница ранним утром выезжала со стоянки и наткнулась на сотрудника госавтоинспекции. Мужчина попросил опустить окно и предупредил об опасности. Сотрудник помог автолюбительнице, остановил поток машин и выпустил ее со стоянки.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области подчеркнули, что инспекторы ориентированы на оказания содействия в сложных погодных условиях. Водителям рекомендуют придерживаться оптимальной скорости и быть аккуратными на дороге.

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