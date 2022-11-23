В Самаре ОНФ пытаются вернуть домой призывника, у которого серьезные проблемы со здоровьем

Самарец месяц провел в военном госпитале Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Народный фронт Самарской области обратили внимание на ситуацию, которая произошла в военной части в поселке Рощинский. Во время частичной мобилизации на учения был призван житель Самары Александр, у которого синусовая тахикардия, гипертония и двусторонняя нейросенсорная тугоухость 1 степени. Несмотря на это, он прибыл на пункт обучения, но практически сразу же попал в госпиталь. ОНФ пишут обращения во все инстанции, чтобы решить вопрос Александра и отправить его домой.

Как рассказал глава исполкома Народного фронта в Самарской области Владимир Марин, Александр в первые дни на обучении в Рощинском попал в госпиталь, после лечения его вернули в часть. Через время он снова попал в госпиталь, после второй выписки ему оформили категорию «Г» и дали отгул на выходные. Мужчина приехал в понедельник в военную часть с сумкой таблеток и тонометром, а тем же вечером мужчину забрали на «скорой» с подозрением на инсульт.

- Месяц после призыва Александр был не на обучении, как положено, а в госпитале. Неужели от такого бойца на фронте будет много толку? Давайте мыслить здраво: Александр болен, ему необходим комплексный курс лечение и долгая реабилитация, а не недельные побеги по больницам из пункта обучения, - говорит Владимир Марин.

В настоящее время ОНФ направили обращения в прокуратуру Самарской области и администрацию губернатора Дмитрия Азарова. Кроме того, общественники пообщались с компетентными врачами, но вопрос по поводу Александра до сих пор остается нерешенным.

«КП-Самара» будет следить за развитием событий.