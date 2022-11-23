В Самаре молодой водитель на скорости «влетел» в иномарку

Девушку госпитализировали с места аварии. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Ленинском районе Самары молодой водитель врезался в иномарку. 19-летний автолюбитель привлекался к ответственности за нарушения более 50 раз.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, водитель находился за рулем отечественной легковушки и ехал по улице Арцыбушевской в сторону улицы Маяковской. Молодой человек нарушил правила дорожного движения и не выбрал безопасную дистанцию. Отечественный автомобиль врезался «Toyota Land Cruiser».

В результате столкновения пострадала 20-летняя девушка-пассажир отечественной легковушки. Ее госпитализировали в медицинское учреждение с места происшествия.

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