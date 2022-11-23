В Самаре подвели итоги конкурса «Достояние губернии», стимулирующего активность предпринимателей

В числе победителей оказались и компании, занимающиеся волонтерской и благотворительной деятельностью. Фото: правительство Самарской области

Во вторник, 22 ноября 2022 года, состоялась церемония награждения победителей конкурса «Достояние губернии – 2022», который прошел в шестой раз. Предприниматели стали проявлять к нему больше интереса.

Так, в 2017 году заявки на участие подали 156 предприятий, а в этом году их количество достигло более 300. Всего в финал вышло 30 компаний и предприятий, соцучреждений, учреждений культуры и общественных объединений региона. Еще три компании оказались в числе призеров благодаря народному голосованию во ВКонтакте.

— Экономика области находится в непростых условиях из-за санкций, но она развивается лучше, чем мы прогнозировали в середине этого года. Этому способствуют не только крупные промышленные предприятия, но также малого и среднего бизнеса, которые представлены в конкурсе. Все десять номинаций четко отвечают тем целям и задачам, которые ставит перед собой регион, — сказал председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

По словам первого вице-губернатора, важным является победа компаний, которые занимаются не только производством, но волонтерской и благотворительной деятельностью.

Победителями конкурса стали 11 организаций: кондитерская фабрика «МИР», медуниверситет «Реавиз», завод Авиакор, «Тольяттимолоко», «Феррони», центр «Инфотранс», Дом моды Маши Горячевой, «Волжские термы», ООО «Астра».

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