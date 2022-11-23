В Самарской области 60% опрошенных считают, что выгорание на работе случается из-за объема задач

Многие жители пожаловали на низкую зарплату Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местные жители рассказали, что устали и выгорели. 60% респондентов списывают это на большой объем задач на работе.

По информации крупнейшей платформы рекрутинга hh.ru, основным триггером выгорания жители отмечают усталость от объема работы. Столько же опрошенных считают, что зарплата не соответствует ожиданиям, 51% граждан подчеркнули невнимательность руководства и отсутствие поддержки, 40% указали на холод в коллективе. Треть опрошенных пожаловались на невозможность менять график и уходить на удаленный формат работы.

Интересно, что невнимательность руководства чаще всего подчеркивают в сферах высшего и среднего менеджмента и ИТ. На зарплату чаще других жалуются представители сферы туризма.

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