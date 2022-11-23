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НовостиОбщество23 ноября 2022 12:56

Ботанический сад в Самаре закроют на зимние каникулы с 1 декабря 2022 года

Об этом сообщили в Самарском университете им. Королева
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В следующий раз сад примет посетителей весной. Фото: ssau.ru

В следующий раз сад примет посетителей весной. Фото: ssau.ru

Работу Ботанического сада Самарского университета им. Королева ждут традиционные сезонные изменения. С 1 декабря 2022 года сад закроют на зимние каникулы. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

– Ботанический сад вновь примет посетителей весной, когда установится благоприятный температурный режим и будут проведены все необходимые работы по подготовке территории, – рассказали в Самарском университете им. Королева.

Отмечается, что до первого зимнего дня сад будет работать следующим образом: с 10:00 до 17:00 по будням, с 10:00 до 16:00 – в выходные. Среда – санитарный день. Попасть в сад и выйти из него можно через главный вход, на пересечении Московского шоссе и улицы Врубеля.

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