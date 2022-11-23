Дмитрий Азаров посетил обновленный комплекс «Саур-Могила» и музей боевой славы в городе Снежное ДНР

Глава региона отметил, что Мемориал дает ощущение священного долга перед Родиной. Фото: Андрей Савельев

В рамках рабочей поездки в Донецкую народную республику губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил музей боевой славы в городе Снежное и мемориальный комплекс «Саур-Могила». Вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным он осмотрел важные объекты.

Музей боевой славы сильно пострадал в 2014 году из-за вероломных военных атак киевского режима. В 2022 при помощи самарцев его восстановили.

– Когда Самарская область начала помогать Снежному, то было сказано: «музей – это святое». И нам сделали ремонт. В короткий срок и качественно, – рассказала директор музея Галина Щекочихина.

Сегодня музей богат экспонатами. В их числе – знамя, вышитое монахинями Иверского монастыря 145 лет назад и освященное на мощах святителя Алексия - небесного покровителя Самары, а также капсула с землей с Родины бойцов, отдавших жизнь за Донбасс.

– Капсула с самарской землей заняла достойное место в нашем музее. Мы рады, что смогли помочь самарцам в установлении судеб своих земляков, погибших на Донбассе, – отметила Галина Щекочихина.

Дмитрий Азаров отметил, что с Донбассом связаны судьбы тысячи самарцев, в том числе – его собственной семьи. Губернатор рассказал, что в годы Великой Отечественной войны у его мамы здесь пропали две тети.

Отдельного внимания заслужил комплекс «Саур-Могила», восстановленный в 2022 году благодаря помощи России. Губернатор отметил, что это – святое место, хранящее память о героях Донбасса.

– Не первый раз на донецкой земле, но комплекс «Саур –Могила» после реставрации увидел впервые. Конечно, впечатление сильное. Место по-настоящему святое. Этот мемориал дает ощущение исторической памяти, священного долга перед Родиной, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, поблагодарил губернатора и жителей Самарской области за помощь.

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