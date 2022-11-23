Самарские школьники изучат основы видеотехнологии на «Уроке цифры»

Урок позволит школьникам взглянуть на привычные вещи с другой стороны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Узнать больше о современных видеотехнологиях и связанных с ними профессиях – это и многое другое смогут сделать самарские школьники в рамках «Урока цифры». Образовательный проект стартовал 21 ноября 2022 года на территории всей страны.

В игровой форме учащиеся 1-11 классов ознакомятся с устройством видеозвонков, вертикальных видеороликов, узнают, как работают рекомендации в ленте. Все это – на примере VK Звонков и VK Клипов. С этими технологиями школьники сталкиваются каждый день, но урок позволит им посмотреть на привычные вещи с другой стороны.

Помощь в познании азов видеотехнологий окажут голосовой ассистент Маруся и цифровой герой Пиксель. По сюжету ребята вместе с персонажами попадут в цифровой мир видеотехнологий.

«Урок цифры» пройдет в онлайн-режиме и продлится до 11 декабря 2022 года. Принять в нем участие можно по ссылке.

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