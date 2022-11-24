В декабре количество рейсов из Самары в Москву увеличится до 20 в неделю

С 17 декабря помимо ежедневной утренней частоты вводятся еще рейсы четыре раза в неделю. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, что в декабре рейсов из Самары в Москву станет больше. Дополнительные перелеты в московский аэропорт Внуково появились в расписании международного аэропорта Курумоч.

— Частоту рейсов этого направления перед Новым годом увеличивает авиакомпания «Победа». С 17 декабря помимо ежедневной утренней частоты вводятся еще рейсы четыре раза в неделю, — рассказали в пресс-службе аэропорта Курумоч.

Так, авиакомпания ввела перелеты по вторникам – в 20:00, по четвергам – в 19:55, по субботам – в 21:15 и по воскресеньям – в 19:10. Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800, вместимость которых составляет 189 мест.

Ежедневные рейсы на данном направлении также выполняет авиакомпания Utair. Таким образом, количество перелетов во Внуково из Самары увеличится до 20 в неделю. Узнать интересующие подробности можно на сайте аэропорта.

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