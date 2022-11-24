Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-ректора ПГУТИ в Самаре

Мужчине вменяют злоупотребление служебными полномочиями.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Прокуратура Самарского района утвердила обвинительное заключение в отношении экс-ректора ПГУТИ. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.
– После вручения обвинительного заключения обвиняемому прокурор направил уголовное дело в Самарский районный суд для рассмотрения по существу, – уточнили в прокуратуре.
Напомним, бывший руководитель вуза обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Разбирательства начались на фоне ремонта в общежитии. Следствие полагает, что в прошлом году экс-ректор перечислил подрядчикам более 28 млн. рублей за капремонт здания, однако фактически работы не были выполнены в предусмотренном объеме.
Весной 2022 года в общежитии была проведена проверка, которая выявила ряд нарушений. Начались разбирательства, а руководитель вуза оставил должность.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Минцифры РФ выявило десятки нарушений при ремонте общежития ПГУТИ в Самаре
Материалы проверки передали в прокуратуру (подробности)