Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-ректора ПГУТИ в Самаре

Мужчине вменяют злоупотребление служебными полномочиями. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Самарского района утвердила обвинительное заключение в отношении экс-ректора ПГУТИ. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

– После вручения обвинительного заключения обвиняемому прокурор направил уголовное дело в Самарский районный суд для рассмотрения по существу, – уточнили в прокуратуре.

Напомним, бывший руководитель вуза обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Разбирательства начались на фоне ремонта в общежитии. Следствие полагает, что в прошлом году экс-ректор перечислил подрядчикам более 28 млн. рублей за капремонт здания, однако фактически работы не были выполнены в предусмотренном объеме.

Весной 2022 года в общежитии была проведена проверка, которая выявила ряд нарушений. Начались разбирательства, а руководитель вуза оставил должность.

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Материалы проверки передали в прокуратуру (подробности)