Эндокринолог Самарской области рассказала о причинах ожирения у детей

Ожирение у ребенка могут вызывать и гормональные факторы, а именно эндокринные нарушения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный внештатный специалист минздрава Самарской области по детской эндокринологии Ирина Гартман рассказала о причинах детского ожирения.

— Ожирение развивается при генетической предрасположенности в сочетании с перинатальными, психосоциальными и диетическими факторами. Но основной причиной ожирения является потребление ребенком больше калорий, чем затрачивается энергии, — сказала Ирина Гартман.

Среди генетических факторов, влияющих на развитие ожирения может быть синдром Прадера — Вилли. При нем у ребёнка увеличен череп, понижен мышечный тонус, нарушена выработка половых гормонов.

К числу перинатальных причин относятся курение, сахарный диабет, ожирение матери, а также искусственное вскармливание. По словам врача, дети, находившиеся на грудном вскармливании семь и более месяцев, на 20% реже страдают ожирением.

Ожирение у ребенка могут вызывать и гормональные факторы, а именно эндокринные нарушения. Самый распространенный вид детского ожирения связан с избыточным поступлением калорий в условиях гиподинамии и наследственной предрасположенности.

Как отмечают специалисты, за последние 20 лет распространенность ожирения среди детей в возрасте от 6 до 11 лет увеличилась в 2 раза, а среди подростков от 12 до 19 лет — почти в 3 раза.

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