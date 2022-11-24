В Самарской области открыт бесплатный набор слушателей на обучение в «Школе садоводов»

Весной и летом обучающиеся будут выезжать в агропромышленные предприятия региона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В нескольких городах Самарской области открывается «Школа садоводов», которая будет функционировать с декабря 2022 года по март 2023 года. Уже открыт набор слушателей.

— Каждый месяц по выходным в Самаре, Тольятти, Жигулевске и Новокуйбышевске будут проходить встречи с региональными учеными-селекционерами, представителями служб и ведомств, — рассказали в администрации Самары.

Слушатели смогут узнать об открытиях в области селекции и семеноводства, о налаживании работы садоводческих некоммерческих товариществ. Первое занятие состоится уже на следующей неделе, 3 декабря с 10:00 до 14:00 на площадке выставочного центра «ЭКСПО-ВОЛГА» по адресу: Самара, ул. Мичурина, 23а.

Узнать дополнительную информацию и записаться в школу можно по телефону: 8-(927)-746-09-74 или по электронной почте: cccp63@list.ru. Участие бесплатное. Весной и летом обучающиеся будут выезжать в агропромышленные предприятия Самарской области.

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