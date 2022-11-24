Торги по семи территориям под комплексное развитие проведут в Самаре до конца 2022 года

Первая очередь КРТ включает 26 кварталов, объединенных в 17 лотов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 23 ноября 2022 года, в правительстве Самарской области обсудили реализацию первой очереди комплексного развития территорий (КРТ). В столице региона уже подобрали 17 площадок, где построят современные ЖК.

Первая очередь КРТ Самары включает 26 кварталов общей площадью более 143 га. Они объединены в 17 лотов. Для строительства новых жилых комплексов придется снести 83 аварийных и 320 ветхих домов.

Администрация Самары планирует провести в 2022 году аукционы по семи лотам. Общая площадь территорий — 34,17 га. Торги по четырем лотам сейчас находятся в стадии подготовки. Проекты еще по четырем территориям проходят согласование. По шести власти организовывают собрания с жильцами. Это 113 домов. Что касается остальных лотов, то проекты решений по ним готовят к опубликованию на сайте мэрии. В планах провести все аукционы до марта 2023 года.

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