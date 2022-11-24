Полиция и ОМОН провели борьбу с нелегалами на рынках Самары

Шесть иностранцев могут покинуть территорию РФ.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В четверг, 24 ноября 2022 года, в Самаре и области прошла операция «Нелегал-2022». Оперативники проверили исполнение миграционного законодательства. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
В ходе рейдов выяснилось, что двое граждан нарушили правила пребывания на территории РФ. 13 лиц осуществляли незаконную трудовую деятельность, еще 17 были привлечены к ответственности по статье 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ».
Не исключено, что в дальнейшем шесть иностранцев покинут страну. Данный вопрос находится в проработке.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.