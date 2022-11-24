В частной школе Самары работали педагоги без справок об отсутствии судимости

В настоящий момент справки об отсутствии судимости представлены всеми педагогами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Ленинского района Самары обнаружила, что на работу в частную школу «Интеллект Плюс» принимали педагогов без справок об отсутствии судимости.

— Таким образом трудоустроены в августе 2022 года два учителя английского языка, учитель обществознания, математики, начальных классов, а также педагог-психолог, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Все они не представили справки об отсутствии или наличии сведений о судимости.

По итогам проверки к административной ответственности привлекли директора образовательной организации. Он должен будет выплатить штраф. А юридическому лицо вынесли предупреждение.

Еще двух должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности в виде выговоров. Руководитель организации обязан был устранить нарушения. В настоящий момент справки об отсутствии судимости представлены всеми педагогами.

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