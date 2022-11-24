Площадка для выгула собак открылась в Ленинском районе Самары

На открытии дрессированные животные показали свои трюки. Фото: администрация Самары

Вчера, 23 ноября, в Ленинском районе Самары открылась площадка для выгула собак. Об этом сообщили в администрации Самары.

Площадка появилась на проспекте Карла Маркса, 22. Это стало возможным благодаря инициативе жителей и проекту «СОдействие». На открытии присутствовала глава Ленинского района Елена Бондаренко.

— Вместе с жителями и четвероногими друзьями мы торжественно разрезали ленту и отметили долгожданное событие. Для жителей это был настоящий праздник, — написала глава в своем телеграм-канале.

На открытии дрессированные животные показали свои трюки, а их хозяева выступили со стихотворениями собственного сочинения. Также вручили благодарственные письма активным жителям, благодаря которым осуществился этот проект.

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