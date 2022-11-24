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НовостиОбщество24 ноября 2022 11:35

Новые высотки планируется построить в Советском районе Самары

Под жилую застройку отдадут участок площадью 27,2 тыс. «квадратов»
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Мэрия объявила аукцион на право заключения договора аренды земельного участка.

Мэрия объявила аукцион на право заключения договора аренды земельного участка.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Департамент градостроительства Самары объявил аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в Советском районе. Информация размещена на сайте мэрии.

– Площадка, о которой идет речь, находится в границах улиц Советской Армии, Майкопской, Гастелло и Долотной. Площадь участка составляет 27,2 тыс. квадратных метров, – следует из постановления.

Согласно документации, на территории запланирована многоэтажная жилая застройка с предельной высотой зданий – 75 метров. Здесь также появится поликлиника, детский сад, школа. Количество парковочных мест составит одно машиноместо на квартиру.

Аукцион состоится 10 января 2023 года в департаменте градостроительства. Начальная цена – 15,08 млн. рублей. Прием заявок на участие стартует с 25 ноября.

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