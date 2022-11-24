Новые высотки планируется построить в Советском районе Самары

Мэрия объявила аукцион на право заключения договора аренды земельного участка.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Департамент градостроительства Самары объявил аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в Советском районе. Информация размещена на сайте мэрии.
– Площадка, о которой идет речь, находится в границах улиц Советской Армии, Майкопской, Гастелло и Долотной. Площадь участка составляет 27,2 тыс. квадратных метров, – следует из постановления.
Согласно документации, на территории запланирована многоэтажная жилая застройка с предельной высотой зданий – 75 метров. Здесь также появится поликлиника, детский сад, школа. Количество парковочных мест составит одно машиноместо на квартиру.
Аукцион состоится 10 января 2023 года в департаменте градостроительства. Начальная цена – 15,08 млн. рублей. Прием заявок на участие стартует с 25 ноября.
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