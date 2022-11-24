В Самарской области специалисты капитально отремонтировали мост через реку Крымза

Движение по мосту восстановили. Фото: ФКУ «Поволжуправтодор»

В Самарской области рабочие капитально отремонтировали мост через реку Крымза. Мостовики провели комплекс работ.

По сообщению ФКУ «Поволжуправтодор», сооружение расположено на 880-м километре автодороги М-5 «Урал», рядом с городом Сызрань. Мост построили заново, до ремонта объект был в предаварийном состоянии. Специалисты полностью разобрали конструкцию и возвели опоры и пролеты. Помимо этого, рабочие обновили дорожное покрытие на мосту и подходах к нему.

Также на проезжей части устроили гидроизоляцию, уложили новый асфальт и нанесли разметку. Мост уже ввели в эксплуатацию, движение идет в штатном режиме.

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