Самару накроет сильная магнитная буря 25 ноября 2022 года

Жители могут почувствовать слабость и головную боль
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Специалисты предупредили горожан о надвигающейся магнитной буре. Она накроет город в пятницу, 25 ноября 2022 года.
По информации my-calend, ближайшая магнитная буря ожидается в конце ноября 2022 года. Ее сила составит 4 балла. В этот день чувствительные горожане могут почувствовать головную боль, слабость, также может снизиться внимание и работоспособность.
Горожанам рекомендуют не перенапрягаться, больше отдыхать и проводить время на свежем воздухе. Следующая сильная магнитная буря накроет город в субботу, 26 ноября 2022 года.
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