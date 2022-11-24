Командированные в новые регионы самарские чиновники будут получать зарплату в двойном размере

Чиновникам, командированным в ДНР, ЛНР, Херсон и Запорожье, окажут финансовую поддержку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чиновники, командированные из Самарской области в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон, будут получать двойной оклад. Об этом говорится в постановлении регионального правительства.

Финансовую поддержку будут оказывать следующим сотрудникам, командированным в новые регионы: лицам, замещающим госдолжности; государственным гражданским служащим; работникам, замечающим должности в госорганах, и тем, кто трудится в подведомственных госорганам организациях и учреждениях.

Таким людям будут выплачивать зарплату в двойном размере. Также им будут положены суточные в 8 480 рублей за каждый день нахождения в командировке.

Средства на финансирование данных расходов выделят из бюджета Самарской области, пишет Волга Ньюс. Постановление, опубликованное 23 ноября, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года.

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