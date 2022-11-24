Самарец показал процесс строительства на территории бывшего ЗИМ

На участке уже вырыли котлованы. Фото: скриншот видео

В Самаре городской блогер Евгений Щекин опубликовал кадры строительства на территории бывшего ЗИМ. На участок завезли спецтехнику.

Специалисты уже приступили к освоению площадки на территории бывшего завода имени Масленникова. Несколько месяцев назад рабочие начали рыть котлованы. Процесс строительства с высоты птичьего полета опубликовали в социальных сетях.

Судя по опубликованному видео, на участке работает габаритная спецтехника. Территорию уже расчистили и подготовили к возведению нового ЖК. Отмечают, мэрия уже выдала разрешение на строительство высоток.

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