Более 70 школ планируют капитально отремонтировать в Самарской области в 2024-2025 годах

Учебные заведения обновят по программе капитального ремонта школ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в 2022 году в рамках программы капремонта школ привели в порядок более десятка учебных заведений. В 2023-2025 годах обновление объектов образования будет продолжено. Об этом сообщил губернатор, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров.

— Почти 975 млн рублей было направлено на ремонт 22 школ в Самарской области: 899,7 млн — в 2022 году и 75 млн — в 2023-м. К новому учебному году капитально отремонтировали и оснастили учебные заведения в 14 муниципалитетах, — рассказал глава региона.

По словам Дмитрия Азарова, в августе 2022 года Самарская область подала заявку на капитальный ремонт еще 77 объектов образования. Работы планируется провести в 2024-2025 годах. Министерство просвещения РФ полностью поддержало заявку.

Отметим, по программе капремонта школ, которая входит в народную программу «ЕР», в 2022 году обновили 1100 учебных заведений в 75 регионах. В следующем году планируется привести в порядок более полутора тысяч.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал