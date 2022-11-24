В Самаре в поддержку военнослужащих пройдет благотворительный форум

В Самаре пройдет благотворительный форум Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре проведут благотворительный форум в субботу, 26 ноября 2022 года. Жителям расскажут, как можно оказать помощь военнослужащим и их семьям.

Форум проведут в Доме офицеров Самарского гарнизона имени Ворошилова. Организатором мероприятия является общественный фонд «Звезда и Лира». Горожане и гости региона смогут поучаствовать в формировании самарского гуманитарного конвоя.

Тематические площадки будут работать с 11:00 до 16:00, самарцы смогут посетить интерактивные станции: гуманитарную точку; сбор и благотворительной помощи; историческую выставку и фотовыставку «Жены героев». Также на территории будет работать полевая кухня и пункт приема писем и помощи солдатам. Помимо этого, самарцы смогут побеседовать с кинологами и пройти мастер-класс по пошиву балаклав.

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