Форум российского делового туризма пройдет в Самаре 25 ноября 2022 года

В Самаре соберутся лидеры делового туризма и MICE со всех уголков России

В пятницу, 25 ноября 2022 года, в Самаре состоятся всероссийский форум «Вектор 2023: деловой туризм в регионах России» и финал национальной премии Russian Business Travel & MICE Award. Они пройдут на площадке отеля Lotte.

Участниками мероприятия станут представители сфер туризма и гостеприимства со всех уголков России. Деловая программа форума будет включать обсуждение вопросов комплексного развития туристических территорий РФ и использования современной инфраструктуры для проведения событийных мероприятий.

Также завтра выберут победителей национальной премии Russian Business Travel & MICE Award. Заявки на участие в ней подали 255 компаний-соискателей почти со всех регионов страны. Учредители премии: АНО «Проектный офис МICE» и издательский дом «Турбизнес». В 2022 году она проводится при поддержке торгово-промышленной палаты РФ, федерального агентства по туризму и правительства Самарской области.

Форум, посвященный деловому туризму, будет проходить с 11:00 до 17:00, а финал премии — с 18:00 до 21:00 25 ноября 2022 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал