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НовостиОбщество24 ноября 2022 14:05

Самарские мобилизованные осваивают навыки оказания первой помощи раненым

Военнослужащим рассказывают, как проверить пульс, и что должно быть в их аптечке
Анастасия ФИЛАТОВА
Мобилизованных жителей Самарской области обучают опытные инструкторы

Мобилизованных жителей Самарской области обучают опытные инструкторы

Фото: скриншот с видео

В Самарской области мобилизованные жители продолжают проходить боевое слаживание на полигоне. Они совершенствуют свои навыки в любую погоду, несмотря на снег, дождь и сильный ветер. На этой неделе пресс-служба ЦВО предоставила видео, как военнослужащих обучают оказанию первой доврачебной помощи. В частности, им показали, как определить жив человек или нет.

- Как проверять пульс: снимаешь перчатку быстро, руку максимально под балаклаву, там, где шея проходит. Максимально надо нажимать, - рассказывает инструктор.

Он отметил, что у бойцов должны быть в аптечке: «Медицина», турникеты, жгуты, кружки Эсмарха. Все это всегда должно быть в запасе.

- Мы доносим самые необходимые навыки, чтобы успешно выполнять боевые задачи. Мобилизованные военнослужащие проходят курсы по тактике, по первой доврачебной помощи, эвакуации раненого. Они постигают навыки максимально оперативно и быстро. Мы видим результат, обратную связь, - поделился инструктор.

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