В Самарской области специалисты обнаружили болезнь Ньюкасла, из-за которой умирают птицы

Болезни подвержены домашние птицы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хворостянке Самарской области обнаружили псевдочуму птиц (болезнь Ньюкасла). В районе объявили карантинные мероприятия.

По информации «Волга Ньюс», территория с распространенной болезнью находится в пределах села. Профильный департамент ввел ограничительные меры, теперь в этой зоне запретили выпуск и перемещение восприимчивых птиц, а также продажу продуктов птицеводства. Больные птицы и птицы, имеющие контакт с зараженными, должны быть уничтожены.

Также отмечают, что владельцы ферм обязаны вакцинировать птиц от болезни, если их участок находится в пределах неблагополучной зоны. Болезнью могут заразиться индейки, фазаны, цесарки и куропатки.

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