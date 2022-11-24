Самарская швейная фабрика занялась производством спальных мешков для военных

На фабрике с рабочим визитом побывал глава Минэкономразвития региона Дмитрий Богданов Фото: правительство Самарской области

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов посетил швейную фабрику «Профи Дресс». Она уже 11 лет выпускает униформу и текстиль для сферы общепита, гостиничного бизнеса, магазинов. А с недавних пор компания занялась изготовлением спальных мешков для военных.

По словам основательницы фабрики «Профи Дресс» Русланы Сукаевой, они оперативно перестраивают свои бизнес-процессы с господдержкой. К примеру, в 2020 году компания стала выпускать защитные костюмы для врачей-инфекционистов, а сейчас начала производить армейские спальные мешки. Также в разработке находится нательное белье для военных.

Фабрика ежедневно производит 500-600 единиц продукции. Около 70% мощностей предприятия заняты производством текстиля для нужд армии.

— «Профи Дресс», которое мы посетили, имеет стабильный объем заказов, но при этом участвует в важном деле — изготовлении продукции, необходимой сегодня для страны, — отметил Дмитрий Богданов.

Компания поставляет свою продукцию в 600 городов России, а также занимается экспортом — продает свои изделия в странах СНГ.

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