С доставкой на дом: в Самаре выставили на продажу мини-снеговика

Продавец отмечает, что товар абсолютно новый и отличается высоким качеством. Фото: avito.ru

До Нового года остается больше месяца, а интернет уже пестрит предпраздничными объявлениями. Люди продают новогодние костюмы, искусственные елки, украшения и прочую новогоднюю атрибутику. Но самарцы пошли дальше остальных – они выставили на продажу снеговика. Причем сделан он не из подручных искусственных материалов, а из снега. Необычное объявление появилось 20 ноября на сайте Avito.

– Продам снеговика. Размер мини. Высота 12 см. Не потеряйте выгодное предложение! – сообщает креативный продавец.

Автор объявления отмечает, что его изделие отличается высоким качеством. Он также принимает заказы. Кроме того, снеговика доставят прямо на дом, а в случае, если покупка не понравится, продавец обещает вернуть деньги.

Стоимость такого удовольствия – 50 рублей.

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