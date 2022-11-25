В Самарской области продолжается прием заявок на премию имени К.П. Головкина

Премия будет присуждаться в пяти номинациях.

В Самарской области продолжается прием заявок на премию купца К.П. Головкина. О проведении конкурса сообщили в Самарском региональном отделении ВТОО «Союз художников России».

– Цель премии – поддержка людей, которые создают талантливые произведения искусства, разрабатывают и реализуют арт-проекты, выставки, экскурсии и другие неординарные события в регионе, – пояснили в региональном «Союзе художников России».

Премия будет присуждаться в пяти номинациях: «Традиционное изобразительное искусство», «Современное изобразительное искусство (contemporary art)», «Дизайн», «Кураторство» и «Специальная премия».

Жюри определит по три победителя в четырех номинациях. За третье место участники получат 20 тысяч рублей, за второе – 30 тысяч рублей, за первое – 50 тысяч рублей. Участнику, получившему «Специальную премию», достанется 25 тысяч рублей.

Прием заявок продлится до 27 ноября. Подведение итогов и торжественное награждение победителей состоится 16 декабря 2022 года.

Ознакомиться с условиями участия можно по ссылке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.