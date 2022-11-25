В Самаре почтили память Виктора Сазонова

Геннадий Котельников вручает цветы супруге Виктора Сазонова Наталье Сазоновой Фото: Самарская губернская дума

В стенах Самарской губернской думы собрались коллеги, родные, друзья Виктора Сазонова, который председательствовал в областном парламенте с 2001 по 2018 годы. Накануне дня, когда он родился, 26 ноября, близкие люди вспомнили заслуги Виктора Федоровича и почтили его память.

- Виктор Федорович руководил думой почти 17 лет, четыре созыва. Ему удалось создать очень работоспособную думу. Все четыре созыва он избирался от рабочей Безымянки, это непростая территория. Тем не менее, все созывы Виктор Федорович получал поддержку людей. Он очень много работал, работал продуктивно, хорошо знал свой район, людей, умело объединял депутатов. С моей точки зрения, в Самарской области Виктор Федорович Сазонов – это личность. Под его руководством Самарская губернская дума стала одним из самых деятельных региональных законодательных органов в стране, - подчеркнул председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников.

И.о.губернатора, первый вице-губернатор Виктор Кудряшов отметил, что Виктор Сазонов очень много сделал для развития Самарской области.

- Виктор Федорович мог объединить непримиримых оппонентов, разные точки зрения, настроить всех на конструктивный лад, на созидательную работу на благо родного региона, - сказал он.

И действительно работа Виктора Сазонова видна невооруженным глазом. При нем в областном парламенте заработали Совет представительных органов муниципальных органов, Экспертный общественный совет, Молодежный парламент. Самарская губернская дума стала площадкой для конструктивного диалога власти и гражданского общества.

Много теплых слов в адрес Виктора Сазонова звучали от его коллег – депутатов.

Дочь, супруга и внучка Виктора Сазонова перед памятным стендом Фото: Самарская губернская дума

К юбилею в музее областного парламента была обновлена экспозиция. А на интернет-портале Самарской губернской думы создана рубрика «К 75-летию со дня рождения. Вспоминая Виктора Сазонова», где размещены фотографии, фильмы и воспоминания о Человеке и Гражданине, о Викторе Федоровиче Сазонове.